10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
21 січня 2026, 11:56

Бізнес на фіктивних шлюбах: на Одещині судитимуть жінку за організацію схеми втечі військових за кордон

21 січня 2026, 11:56
Фото: ДБР
ДБР завершило розслідування щодо мешканки Одещини, яка допомагала військовослужбовцям звільнятися зі служби та виїжджати за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Маючи інвалідність II групи, жінка неодноразово виходила заміж за "клієнтів", щоб ті могли оформити статус доглядача.

За таку послугу чоловіки платили до 10 тисяч доларів. Після "медового місяця" за кордоном аферистка поверталася в Україну та розлучалася, щоб знайти нового замовника.

Черговим "чоловіком" став інспектор прикордонної служби. Після весілля він оформив догляд за дружиною та звільнився з війська. Однак під час спроби перетнути кордон "молодят" затримали.

Подружжю висунули звинувачення в ухиленні від служби та пособництві (ч. 4 ст. 409 ККУ). Справу передали до суду.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці завершили розслідування схеми фіктивного батьківства, через яку 25 чоловіків незаконно перетнули кордон.

