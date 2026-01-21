13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 17:14

В Закарпатье будут судить группу за махинации с древесиной на сумму более 1,8 млн грн

21 января 2026, 17:14
Фото: пресс-служба полиции
Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу о незаконных операциях с лесопродукцией в Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Перед судом предстанут три человека, среди которых депутат областного совета, руководитель Береговского лесничества и предприниматель, занимавшийся перевозкой древесины. По данным следствия, ущерб государственному предприятию превысил 1,8 млн гривен. Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

Схему раскрыли сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции в Закарпатской области совместно со следователями территориального управления ГБР во Львове. По версии следствия, участники группы организовали сбыт древесины высшего сорта под видом дров.

Депутат, возглавлявший профильную комиссию облсовета по вопросам экологии и природных ресурсов, отвечал за поиск покупателей и координацию договоренностей. Руководитель надлесничества обеспечивал отпуск лесопродукции из подконтрольных лесничеств, а перевозчик транспортировал ее по документам с признаками подделки.

Для легализации махинаций, по информации следствия, было создано фиктивное предприятие, оформленное на подставных лиц. Через него неучтенную древесину реализовывали как якобы законный товар. Оплата за незаконные поставки поступала на банковские карты, открытые на доверенных лиц.

В июне прошлого года правоохранители остановили грузовик с лесопродукцией, который направлялся к покупателю. Часть средств за эту партию, около 400 тыс. гривен, была перечислена на счет, открытый на жену депутата.

В рамках расследования задокументировано три факта незаконной продажи дуба высшего сорта общим объемом более 49 кубометров. Древесину вывозили за пределы области, в частности в Ровенскую область.

Обвинительный акт в отношении трех фигурантов дела уже направлен в суд. В случае доказательства вины им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, правоохранители раскрыли масштабную схему в Министерстве обороны, связанную с поставками мин, не соответствующих техническим требованиям, по контрактам на миллиардные суммы. Следствие установило, как непригодная продукция попала в оборонные закупки.

