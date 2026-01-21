У Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця
Правоохоронці завершили розслідування щодо військовослужбовця Нацгвардії України, який у жовтні минулого у Кривому Розі збив на смерть дитину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Військовослужбовця судитимуть за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 8 років увʼязнення.
Обвинувальний акт направлений до суду.
Нагадаємо, ДТП сталася 18 жовтня. Рухаючись на службовому авто Skoda, нацгвардієць проігнорував заборонний сигнал світлофора та збив 13-річного хлопця, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих травм дитина загинула. Водій на момент події був тверезий.
