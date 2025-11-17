Українці можуть безкоштовно здати тести на ВІЛ та гепатити у мобільних амбулаторіях

Фото: МОЗ

Україна долучається до Європейського тижня тестування, під час якого українці зможуть безкоштовно перевірити своє здоров'я у мобільних амбулаторіях

Про повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Із 17 по 24 листопада в спеціально обладнаних автомобілях можна здати тести на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та сифіліс швидко, конфіденційно та безкоштовно.

З початку року вже 67 040 українців скористалися цією можливістю. Кожен п'ятий відвідувач раніше ніколи не проходив тестування на ВІЛ, гепатити та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

"Мобільні амбулаторії – це можливість перевірити своє здоров’я для людей у віддалених громадах, яким важко дістатися до амбулаторій, розташованих за десятки кілометрів", – зазначає завідувачка відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції Лариса Гетьман.

Актуальні графіки роботи та маршрути виїздів публікуються на офіційних сайтах і сторінках соцмереж обласних центрів контролю та профілактики хвороб.

Статистика в Україні

ВІЛ: з початку року зафіксовано 6 106 випадків ВІЛ, 2 073 випадки СНІДу і 675 смертей, пов’язаних зі СНІДом.

Вірусні гепатити: протягом 2024 року зареєстровано 8 031 випадок вірусного гепатиту С та 2 364 випадки вірусного гепатиту В.

Нагадаємо, Україна отримала від Люксембургу ліки від гепатиту С для дітей. Препарати передали до медичних закладів, де діти перебувають під наглядом лікарів і найближчим часом розпочнуть лікування.