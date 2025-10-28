12:03  28 жовтня
28 жовтня 2025, 12:46

Україна отримала від Люксембургу ліки від гепатиту С для дітей

28 жовтня 2025, 12:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд Великого Герцогства Люксембург надав Україні гуманітарну допомогу – сучасні лікарські засоби для лікування вірусного гепатиту С у дітей віком від 3 до 12 років

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що до України вже доставлено партію оригінального препарату EPCLUSA (софосбувір/велпатасвір) у дозуваннях 200 мг/50 мг та 150 мг/37,5 мг.

Ліки передали до медичних закладів, де діти перебувають під наглядом лікарів і найближчим часом розпочнуть лікування.

Загалом лікування від гепатиту С потребували 28 дітей. У липні восьмеро вже отримали необхідні препарати, а тепер, завдяки допомозі Люксембургу, лікування зможуть розпочати ще 20 маленьких пацієнтів.

У МОЗ зазначають, що терапія від гепатиту у дітей залишається дорогою, адже ці препарати не мають генеричних аналогів.

Довідка: Вірусний гепатит C – це захворювання, спричинене вірусом, який може передаватися через кров від однієї людини до іншої. Хвороба вражає насамперед печінку.

Внаслідок дії вірусу печінка зазнає ушкоджень і зрештою може не впоратися з виконанням життєво важливих функцій.

Хронічна форма ВГC може призвести до серйозного пошкодження цього органу, наприклад, фіброзу, цирозу і навіть до раку печінки (гепатоцелюлярної карциноми).

Вакцини проти гепатиту C не існує. Але в багатьох випадках хворого можна вилікувати.

Нагадаємо, в Україну доставлено близько 1,9 мільйона швидких тестів для виявлення маркерів вірусних гепатитів B і C. Тест-системи закуплені за кошти державного бюджету. Їх розвезутьдо медичних установ по всій країні.

