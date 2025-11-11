На фронті спалахнула смертельна хвороба: яка причина

В українських прифронтових районах знову з’явилися випадки газової гангрени — важкої інфекції, яку вважали майже повністю викоріненою в Європі

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на українських медиків, передає RegioNews.

Причиною спалаху стала затяжна окопна війна, затримки евакуації поранених і антисанітарні умови на передовій. Через активне використання росією дронів евакуація часто затримується на багато годин або навіть днів — це створює ідеальні умови для розвитку небезпечних інфекцій.

"Ми бачимо ускладнення після травм, яких не бачив жоден живий медик. Таких затримок з евакуацією не було, можливо, з часів Другої світової", — розповів волонтер-медик із Запорізької області Алекс.

Газова гангрена спричиняється бактеріями Clostridium, які розмножуються без доступу кисню. Хвороба викликає сильний біль, набряк і почорніння тканин, під шкірою утворюються гази. Без негайного хірургічного втручання смертність сягає до 100%.

Основним методом лікування є очищення рани або ампутація, а також введення потужних антибіотиків і терапія киснем у барокамері.

Медики наголошують: уникнути хвороби можна лише за умови швидкої евакуації поранених і ретельної обробки ран. Будь-яке зволікання може коштувати життя.

"Війна повертає забуті інфекції минулих століть. Без належних умов і ліків таких випадків буде більше", — попереджають фахівці.