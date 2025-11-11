18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 19:46

На фронті спалахнула смертельна хвороба: яка причина

11 листопада 2025, 19:46
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В українських прифронтових районах знову з’явилися випадки газової гангрени — важкої інфекції, яку вважали майже повністю викоріненою в Європі

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на українських медиків, передає RegioNews.

Причиною спалаху стала затяжна окопна війна, затримки евакуації поранених і антисанітарні умови на передовій. Через активне використання росією дронів евакуація часто затримується на багато годин або навіть днів — це створює ідеальні умови для розвитку небезпечних інфекцій.

"Ми бачимо ускладнення після травм, яких не бачив жоден живий медик. Таких затримок з евакуацією не було, можливо, з часів Другої світової", — розповів волонтер-медик із Запорізької області Алекс.

Газова гангрена спричиняється бактеріями Clostridium, які розмножуються без доступу кисню. Хвороба викликає сильний біль, набряк і почорніння тканин, під шкірою утворюються гази. Без негайного хірургічного втручання смертність сягає до 100%.

Основним методом лікування є очищення рани або ампутація, а також введення потужних антибіотиків і терапія киснем у барокамері.

Медики наголошують: уникнути хвороби можна лише за умови швидкої евакуації поранених і ретельної обробки ран. Будь-яке зволікання може коштувати життя.

"Війна повертає забуті інфекції минулих століть. Без належних умов і ліків таких випадків буде більше", — попереджають фахівці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
інфекції ЗСУ фронт
Сили оборони відійшли з позицій біля кількох населених пунктів на Запоріжжі, - ЗМІ
11 листопада 2025, 16:31
Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів
11 листопада 2025, 12:26
Українські бійці ліквідували за добу понад 1000 окупантів
11 листопада 2025, 07:29
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці
11 листопада 2025, 21:27
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
11 листопада 2025, 20:58
Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи
11 листопада 2025, 20:47
Відключення світла в Україні: 12 листопада запроваджують обмеження споживання електроенергії
11 листопада 2025, 20:33
Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому": чекають на терміновий аудит
11 листопада 2025, 20:26
Новий рівень бізнесу у Запоріжжі: МАФи на даху кінотеатру
11 листопада 2025, 19:59
У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо
11 листопада 2025, 19:50
Українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально – ЗМІ
11 листопада 2025, 19:44
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »