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17 липня 2025, 12:45

На Закарпатті лісник "проспав" вирубку дерев на 5 млн грн

17 липня 2025, 12:45
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Фото: Державне бюро розслідувань
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Майстра лісу з Берегівського району підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до значної шкоди довкіллю

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними Державного бюро розслідувань, він не забезпечив належний нагляд за ввіреною йому ділянкою лісу, що спричинило масштабні незаконні рубки.

Інцидент стався у межах лісництва Маурера у 2024–2025 роках. Внаслідок бездіяльності посадовця знищено 256 дерев, а загальна сума завданих збитків перевищила 5,2 мільйона гривень. Замість виконання своїх обов’язків майстер не лише не запобіг порушенням, а й не повідомив про них керівництво.

Слідчі ДБР за підтримки СБУ встановили причетність лісника до злочинної недбалості. Йому вже оголошено про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Наразі тривають процесуальні дії. Прокуратура ініціює відсторонення підозрюваного від посади та обрання запобіжного заходу. Розслідування здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської області.

Раніше повідомлялося, начальника надлісництва на Закарпатті підозрюють у махінаціях з деревиною на 1 мільйон грн.

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Закарпаття ліс деревина вирубка вирубка дерев халатність
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