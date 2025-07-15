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15 липня 2025, 23:35

Тільки-но вийшов з-під варти: на Закарпатті засудили "нарко-бізнесмена"

15 липня 2025, 23:35
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На Закарпатті засудили чоловіка, який продавав наркотичні засоби. При цьому він лише нещодавно вийшов з-під варти за аналогічні злочини

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

В Ужгороді судили уродженця Одеської області за збут синтетичних наркотиків на території області. Його засудили до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

У червні минулого року зловмисник вийшов з-під варти під заставу за наркозлочини. Проте одразу ж він продовжив "бізнес". Через інтернет він шукав клієнтів, а потім збував їм заборонені речовини за допомогою "закладок", або поштою.

Нагадаємо, раніше в Стрию викрили пенсіонерів за збут наркотичних препаратів. Вони купували такі пігулки, а потім продавали жителям міста прямо в себе вдома.

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