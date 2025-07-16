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16 липня 2025, 11:22

На Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон: організатор намагався підкупити прикордонника за 10 000 доларів

16 липня 2025, 11:22
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фото: ДПСУ
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34-річний житель Закарпаття намагався організувати переправлення через українсько-угорський кордон чотирьох військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зловмисник спробував втягнути у протиправну діяльність військовослужбовця одного із підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону, запропонувавши йому хабар у розмірі 10 000 доларів США.

Після передачі хабаря, він розраховував на безперешкодний проїзд до кордону разом зі своїми клієнтами – двома жителями Харківщини, одним жителем Чернігівщини та одним жителем Закарпаття, які мали намір незаконно потрапити в Угорщину.

Зловмисника затримали на гарячому - під час передачі частини хабаря.. Йому вже повідомили про підозру.

Чотирьом правопорушникам, які скористалися послугами переправника, щоб незаконно перетнути кордон, загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали зловмисника, який за 12 000 доларів переправляв чоловіків за кордон.

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