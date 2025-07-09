фото: Національна поліція України

Подружжя зі столиці спіймали з партією психотропів на мільйони гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Кам’янці-Подільському перед судом постануть чоловік і жінка, яких підозрюють у масштабному наркозлочині. За даними поліції, йдеться про подружжя, яке приїхало з Києва для організації розповсюдження особливо небезпечних психотропних речовин на території Хмельницької області.

У травні цього року правоохоронці зупинили авто, в якому фігуранти перевозили понад 7 кілограмів психотропної речовини PVP - так званих "солей". Орієнтовна вартість вилученого наркотику на чорному ринку становить близько 7,5 мільйонів гривень. За інформацією слідства, речовини мали потрапити у роздрібну мережу збуту в регіоні.

Поліція завершила досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження передали до суду. Підозрюваним інкримінують скоєння злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів або психотропних речовин.

За скоєне подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, житель Тернопільщини зберігав удома наркотики і понад 100 набоїв до автомата Калашникова.