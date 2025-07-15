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В Закарпатье осудили мужчину, который продавал наркотические средства. При этом он только недавно вышел из-под стражи за аналогичные преступления

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В Ужгороде судили уроженца Одесской области за сбыт синтетических наркотиков на территории области. Его приговорили к 9 годам заключения с конфискацией имущества.

В июне прошлого года злоумышленник вышел из-под стражи под залог наркопреступления. Однако тут же он продолжил "бизнес". Через интернет он искал клиентов, а затем сбывал им запрещенные вещества с помощью "закладок" или по почте.

Напомним, ранее в Стрые разоблачили пенсионеров за сбыт наркотических препаратов. Они покупали такие пилюли, а затем продавали жителям города прямо у себя дома.