На Закарпатті забудовника змусили відшкодувати понад 4 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що службові особи товариства, яке спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків, внесли до податкової звітності неправдиві відомості. Це призвело до заниження податку на прибуток на суму близько 4,6 млн гривень.

"Наразі збитки, завдані бюджету, повністю відшкодовані. До суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки.