В Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов
Закарпатский застройщик возместил более 4 млн грн налогов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители установили, что служебные лица общества, специализирующегося на строительстве многоквартирных домов, внесли в налоговую отчетность ложные сведения.
"В настоящее время ущерб, нанесенный бюджету, полностью возмещен. В суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Напомним, на известной долине Закарпатья разрешили строить ветряные мельницы.
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