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03 июля 2025, 19:08

В Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов

03 июля 2025, 19:08
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фото: Бюро экономической безопасности
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Закарпатский застройщик возместил более 4 млн грн налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что служебные лица общества, специализирующегося на строительстве многоквартирных домов, внесли в налоговую отчетность ложные сведения.

"В настоящее время ущерб, нанесенный бюджету, полностью возмещен. В суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, на известной долине Закарпатья разрешили строить ветряные мельницы.

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