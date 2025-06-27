На Закарпатті теща намагалася за 500 доларів підкупити прикордонників, щоб вивезти зятя

фото: ДПСУ

На кордоні з Угорщиною теща намагалася «купити» у прикордонників пропуск для свого зятя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Інцидент стався у пункті пропуску "Тиса". 53-річна українка вирішила дати 500 доларів прикордонникам, або вони пропустили через кордон її 35-річного зятя.

Прикордонники від неправомірної винагороди відмовилися, доповіли про випадок керівництву та викликали на місце події співробітників Нацполіції.

Тепер жінку судитимуть за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік пропонував прикордоннику 1700 доларів, щоб вивезти сина з України.