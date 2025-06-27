На Закарпатті прикордонник під час служби втік за кордон і попросив притулку

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Військовослужбовець Держприкордонслужби втік з КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, і попросив притулку в Словаччині

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами журналіста, подія трапилась понад тиждень тому, але жодної публікації чи офіційного повідомлення про це не було.

Прикордонник-втікач — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки транспортних засобів, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини.

Зазначається, що у сусідній країні він попросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає участі у бойових діях.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини.