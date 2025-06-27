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27 червня 2025, 14:53

На Закарпатті прикордонники в горах зі стрільбою зупиняли перевізника із порушниками

27 червня 2025, 14:53
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фото: ДПСУ
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Прикордонники Мукачівського загону затримали місцевого фірмана, який гужовою підводою віз двох чоловіків до кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, фірман з пасажирами, які мали намір незаконно перетнути кордон, проігнорували законні вимоги військовослужбовців Держприкордонслужби та намагалися втекти. Щоб зупинити підводу з втікачами прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Прикордонники з'ясували, що закарпатець вів своїх клієнтів до річки Тиса, де ті мали перетинати кордон. За послуги "доставки" кожен з чоловіків мав заплатити по 5000 доларів США.

Після встановлення усіх обставин правопорушення, усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, на Закарпатті теща намагалася за 500 доларів підкупити прикордонників, щоб вивезти зятя.

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