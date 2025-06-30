На Закарпатті лікарка за хабарі ставила фальшиві діагнози чоловікам для виїзду за кордон

фото: ДПСУ

На Закарпатті місцева лікарка ставила фальшиві діагнози чоловікам для незаконного перетинання кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці викрили 37-річну сімейного лікаря, яка сприяла військовозобов’язаним чоловікам у незаконному виїзді за кордон. За неправомірну грошову винагороду медикиня надавала чоловікам фіктивні документи, на підставі яких ті могли перетинати кордон.

Зловмисницю затримали, коли вона отримала від свого клієнта 8 000 доларів для оформлення необхідних документів.

Правоохоронці виявили та вилучили у лікарки гроші, копії паспортних документів та медичні книжки осіб чоловічої статі, чорнові записи, електронні носії інформації, а також інші предмети та матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності лікарки.

За скоєне їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник під час служби втік за кордон і попросив притулку.