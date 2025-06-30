На Закарпатті лікарка за хабарі ставила фальшиві діагнози чоловікам для виїзду за кордон
На Закарпатті місцева лікарка ставила фальшиві діагнози чоловікам для незаконного перетинання кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Правоохоронці викрили 37-річну сімейного лікаря, яка сприяла військовозобов’язаним чоловікам у незаконному виїзді за кордон. За неправомірну грошову винагороду медикиня надавала чоловікам фіктивні документи, на підставі яких ті могли перетинати кордон.
Зловмисницю затримали, коли вона отримала від свого клієнта 8 000 доларів для оформлення необхідних документів.
Правоохоронці виявили та вилучили у лікарки гроші, копії паспортних документів та медичні книжки осіб чоловічої статі, чорнові записи, електронні носії інформації, а також інші предмети та матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності лікарки.
За скоєне їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник під час служби втік за кордон і попросив притулку.