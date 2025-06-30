фото: поліція Івано-Франківської області

У Надвірній ввечері 26 червня горів легковик Opel Kadett. Поліція затримала підозрюваного у підпалі, його взято під варту

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У місті Надвірна Івано-Франківської області ввечері 26 червня спалахнув легковий автомобіль. Інцидент стався на території одного з житлових масивів. Очевидці одразу повідомили про пожежу до місцевого райвідділу поліції. Займання охопило авто марки "Opel Kadett". За попередніми висновками слідства, причиною пожежі став навмисний підпал.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та рятувальники. Після гасіння вогню фахівці оглянули залишки авто, що дозволило встановити ймовірний злочинний характер загоряння. Поліцейським вдалося швидко встановити особу підозрюваного. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Слідчі з'ясовують обставини злочину та мотиви підпалу.

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі засудили диверсанта, який підпалював військові автівки за гроші росіян.