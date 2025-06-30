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30 июня 2025, 15:24

Начальника надлесничества в Закарпатье подозревают в махинациях с древесиной на 1 миллион грн

30 июня 2025, 15:24
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фото: Национальная полиция Украины
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В Закарпатье руководителя надлесничества подозревают в незаконной продаже ценной древесины под видом дров

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Начальнику одного из надлесничеств в Береговском районе Закарпатской области объявили подозрение по делу о незаконной реализации лесоматериалов. По данным Национальной полиции, чиновник организовал схему, согласно которой продавал ценную древесину под видом дешевых дров, нанося значительный ущерб государству.

По предварительным подсчетам, речь идет о финансовых потерях, приближающихся к одному миллиону гривен. Для легализации поставок злоумышленник использовал документы, оформленные на подконтрольную ему коммерческую фирму. Таким образом, осуществлялось прикрытие незаконного вывоза древесины с территории лесничества.

Правоохранители отмечают, что речь идет о нарушении законодательства в сфере использования государственных природных ресурсов. Следователи уже сообщили чиновнику о подозрении. Если вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается. Полиция проводит дополнительные следственные действия по установлению других возможных участников схемы.

Ранее сообщалось, незаконная вырубка деревьев в Киевской области: ущерб государству – более 300 тыс. грн.

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