фото: Национальная полиция Украины

В Закарпатье руководителя надлесничества подозревают в незаконной продаже ценной древесины под видом дров

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Начальнику одного из надлесничеств в Береговском районе Закарпатской области объявили подозрение по делу о незаконной реализации лесоматериалов. По данным Национальной полиции, чиновник организовал схему, согласно которой продавал ценную древесину под видом дешевых дров, нанося значительный ущерб государству.

По предварительным подсчетам, речь идет о финансовых потерях, приближающихся к одному миллиону гривен. Для легализации поставок злоумышленник использовал документы, оформленные на подконтрольную ему коммерческую фирму. Таким образом, осуществлялось прикрытие незаконного вывоза древесины с территории лесничества.

Правоохранители отмечают, что речь идет о нарушении законодательства в сфере использования государственных природных ресурсов. Следователи уже сообщили чиновнику о подозрении. Если вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается. Полиция проводит дополнительные следственные действия по установлению других возможных участников схемы.

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