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26 червня 2025, 17:31

Незаконна вирубка дерев у Київській області: збитки державі - понад 300 тис. грн

26 червня 2025, 17:31
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фото: поліція Київської області
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Поліція Київської області завершила розслідування справи щодо незаконної вирубки лісу у Вишгородському районі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка, який організував схему протиправних лісорубних робіт. За скоєння злочину йому загрожує до семи років ув'язнення.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант не мав дозволів на проведення рубок, однак залучив до незаконної діяльності ще чотирьох осіб. Вони, не підозрюючи про злочинний характер дій, виконували вказівки організатора. На одній із лісових ділянок, які не були відведені для лісозаготівлі, зловмисники зрубали сироростучі дерева - сосну, березу та вільху. Зрубану деревину порізали на частини та завантажили у вантажний автомобіль для подальшої транспортування та реалізації.

фото: поліція Київської області

Пізніше група перейшла на іншу територію, де за наказом організатора знищила дубові насадження. Дерева розпиляли на колоди для продажу у вигляді паливних дров. Таким чином, злочинна діяльність завдала державі збитків, які перевищують 300 тисяч гривень.

Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Вишгородської окружної прокуратури. Наразі обвинувальний акт направлено до суду за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України - незаконна порубка, перевезення і збут деревини, що спричинили тяжкі наслідки. Справу розглянуть у суді, де вирішуватиметься питання відповідальності винних.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть ексочільників лісгоспу, через яких було знищено дерев на 68 млн грн.

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ліс збитки Київська область дерева Вишгород вирубка дерев незаконний видобуток
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