фото: Закарпатская областная детская больница

Два подростка попали в больницу с тяжелыми поражениями конечностей после укусов насекомых. Им угрожала ампутация

Об этом сообщает Закарпатская областная детская больница, передает RegioNews.

На Закарпатье двое подростков попали в областную детскую больницу с тяжелыми гнойно-воспалительными поражениями руки и ноги.

По словам врачей, пациенты поступили в стационар с жалобами на сильную боль, отеки и признаки глубокого воспалительного процесса. У одного из них была поражена нижняя конечность, у другого – верхняя. Родители пытались лечить детей дома: прикладывали компрессы, мазали поврежденные участки мазями. Но из-за несвоевременного обращения к медикам инфекция проникла в глубокие слои мягких тканей.

Оба подростка прооперированы. Врачи провели раскрытие и дренирование гнойников. Благодаря своевременному вмешательству ампутации удалось избежать. Оба парня проходят лечение в стационаре под пристальным наблюдением специалистов.

Медики отмечают: в теплое время года количество случаев инфицирования после укусов насекомых растет. Расчесывание пораженных мест создает ворота для бактерий. Промедление с визитом к врачу в подобных ситуациях может привести к серьезным последствиям – от сепсиса до ампутаций.

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