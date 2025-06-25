На Закарпатті прикордонники затримали трьох нелегалів з Індії

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці Чопського загону затримали групу іноземців, що намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон.

Правопорушників зупинили за кількасот метрів від кордону. Один з них не мав документів, що посвідчують особу. Він назвався громадянином Індії. Інші двоє мали із собою закордонні паспорти громадян Індії.

Чоловіки працювали у Львові, але вирішили потрапити до ЄС, скориставшись послугами переправника. Він надав їм маршрут руху до держрубежу. Вартість послуг становила 12 000 доларів США.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Подальшу долю іноземців вирішить суд.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік пропонував прикордоннику 1700 доларів, щоб вивезти сина з України.