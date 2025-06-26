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26 червня 2025, 15:25

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який переправляв безпілотником сигарети в Румунію

26 червня 2025, 15:25
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фото: Бюро економічної безпеки
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершили розслідування у справі щодо контрабанди сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці викрили мешканця Тячівщини, який за допомогою безпілотників літакового типу намагався доправити в Румунію чергову партію сигарет. Чоловік через інтернет купував саморобні безпілотні літальні апарати, а також тютюнові вироби, які зберігав за місцем свого проживання. Надалі за допомогою БПЛА переправляв товар до Румунії.

Правоохоронці виявили та вилучили чергову партію сигарет в розмірі 4800 пачок, а також чотири безпілотники, позашляховики, антени-ретранслятори, ноутбук, акумуляторні батареї, пульти керування, установку для запуску БПЛА.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці вилучили електронні сигарети та рідини на 1,5 млн грн.

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