В Закарпатье пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями

фото: ГПСУ

Пограничники Мукачевского отряда задержали местного фирмана, который гужевой подводой вез двух мужчин в границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, фирман с пассажирами, которые намеревались незаконно пересечь границу, проигнорировали законные требования военнослужащих Госпогранслужбы и пытались скрыться. Чтобы остановить подводу с беглецами, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов.

Пограничники выяснили, что закарпатец вел своих клиентов к реке Тиса, где они должны были пересекать границу. За услуги "доставки" каждый из мужчин должен был заплатить по 5000 долларов США.

После установления всех обстоятельств правонарушения, все задержанные будут привлечены к ответственности.

Напомним, в Закарпатье теща пыталась за 500 долларов подкупить пограничников, чтобы вывезти зятя.