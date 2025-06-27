14:50  27 июня
Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
14:26  27 июня
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
12:02  27 июня
В Полтаве взорвался пассажирский автобус
UA | RU
UA | RU
27 июня 2025, 14:53

В Закарпатье пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями

27 июня 2025, 14:53
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники Мукачевского отряда задержали местного фирмана, который гужевой подводой вез двух мужчин в границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, фирман с пассажирами, которые намеревались незаконно пересечь границу, проигнорировали законные требования военнослужащих Госпогранслужбы и пытались скрыться. Чтобы остановить подводу с беглецами, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов.

Пограничники выяснили, что закарпатец вел своих клиентов к реке Тиса, где они должны были пересекать границу. За услуги "доставки" каждый из мужчин должен был заплатить по 5000 долларов США.

После установления всех обстоятельств правонарушения, все задержанные будут привлечены к ответственности.

Напомним, в Закарпатье теща пыталась за 500 долларов подкупить пограничников, чтобы вывезти зятя.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГПСУ побег за границу схема Тиса
На Закарпатье пограничник во время службы скрылся за границу и попросил убежища
27 июня 2025, 12:53
В Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию
26 июня 2025, 15:25
На Закарпатье пограничники задержали троих нелегалов из Индии
25 июня 2025, 17:52
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
28 и 29 июня - в городе Самар объявлен День траура по погибшим из-за баллистического обстрела
27 июня 2025, 15:55
Кабмин обязал операторов блокировать спам и фейковые звонки
27 июня 2025, 15:37
Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области
27 июня 2025, 15:04
49-летний львовянин за 200 тыс. грн организовал фиктивный брак дочери, чтобы помочь "зятю" избежать мобилизации
27 июня 2025, 15:02
Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
27 июня 2025, 14:50
В Черкасской области мужчина застрелил собаку: громаду всколыхнул случай жестокого обращения с животными
27 июня 2025, 14:41
В Закарпатье теща пыталась за 500 долларов подкупить пограничников, чтобы вывезти зятя
27 июня 2025, 14:37
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
27 июня 2025, 14:26
Сказочная цена: мать министерки Юстиции купила квартиру в Киеве по "космической" скидке
27 июня 2025, 14:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »