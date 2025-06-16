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16 червня 2025, 12:19

На Закарпатті чоловік пропонував прикордоннику 1700 доларів, щоб вивезти сина з України

16 червня 2025, 12:19
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фото: ДПСУ
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Житель Сумщини пропонував хабар за безперешкодний перетин кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

В пункті пропуску "Лужанка" чоловік запропонував, за те щоб безперешкодно потрапити у ЄС.

Житель Сумщини прямував за кордон разом зі своїм сином 2005 року народження. Як підставу для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану, юнак надав довідку про тимчасову непридатність до військової служби, проте термін дії даної довідки закінчився.

За можливість виїхати з України батько хлопця запропонував прикордоннику Мукачівського загону 1700 доларів.

"Прикордонник від такої пропозиції відмовився та проінформував про спробу надання неправомірної вигоди співробітників Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті 18-річний хлопець заробляв тисячі євро на "мандрівках" для ухилянтів.

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