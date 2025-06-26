На Закарпатті зловмисники під виглядом доставки хліба перевозили до кордону ухилянтів
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
До організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Зловмисники придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.
Коштувала така послуга 5000 доларів США.
Усіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох нелегалів з Індії.