05:05  26 червня
На Тернопільщині в Дністрі потонув дідусь, який рятував онука
03:15  26 червня
Блогер Ніколас Карма пояснив, як він зміг купити квартиру
11:14  26 червня
У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
UA | RU
UA | RU
26 червня 2025, 10:39

На Закарпатті зловмисники під виглядом доставки хліба перевозили до кордону ухилянтів

26 червня 2025, 10:39
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Зловмисники придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Коштувала така послуга 5000 доларів США.

Усіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох нелегалів з Індії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ДПСУ Тиса втеча за кордон схема
На Закарпатті обвалився транспортний міст: низка сіл залишилася без сполучення
25 червня 2025, 00:05
На Закарпатті знайшли зниклу 2-річну дитину
24 червня 2025, 10:11
На Закарпатті вперше застосували 3D-протези для військового з подвійною ампутацією
21 червня 2025, 18:41
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Сили ППО знешкодили вночі 24 із 41 БПЛА
26 червня 2025, 11:20
У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
26 червня 2025, 11:14
Фейкове побачення зі смертельним планом: СБУ затримала агента РФ
26 червня 2025, 10:49
Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року
26 червня 2025, 10:43
"Резерв+" тимчасово не працює: що кажуть в Міноборони
26 червня 2025, 10:28
Учениця з Дніпра, яка склала НМТ з математики, української мови та історії на 200 балів, розповіла про секрет свого успіху
26 червня 2025, 10:09
СБУ та Нацполіція проводять перевірки в центрі Києва: що потрібно знати
26 червня 2025, 10:07
Росія вбиває мирних жителів Донеччини: 2 загиблих і 14 поранених за добу
26 червня 2025, 09:43
Голова Держфінмоніторингу Пронін не зміг пояснити, за що ввели санкції проти Порошенка
26 червня 2025, 09:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »