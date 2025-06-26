На Закарпатті зловмисники під виглядом доставки хліба перевозили до кордону ухилянтів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До організації протиправної діяльності були причетні подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Зловмисники придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Коштувала така послуга 5000 доларів США.

Усіх трьох фігурантів кримінального провадження затримали. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох нелегалів з Індії.