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27 июня 2025, 12:53

На Закарпатье пограничник во время службы скрылся за границу и попросил убежища

27 июня 2025, 12:53
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Военнослужащий Госпогранслужбы сбежал из КПП «Ужгород» на украинско-словацкой границе и попросил убежища в Словакии

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам журналиста, событие произошло более недели назад, но никакой публикации или официального сообщения об этом не было.

Беглый пограничник — кинолог в отделе осмотра транспортных средств, работавший непосредственно на линии проверки транспортных средств, после очередной смены вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку. После этого покинул территорию пограничного подразделения и самовольно пересек границу в сторону Словакии.

Отмечается, что в соседней стране он попросил статус беженца, объяснив побег тем, что не хочет участвовать в боевых действиях.

Напомним, 5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию.

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