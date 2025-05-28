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28 травня 2025, 12:08

5 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини

28 травня 2025, 12:08
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фото: ДБР
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Перечинський районний суд Закарпатської області визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон інспектора прикордонної служби. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що навесні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Він особисто зустрічав "клієнтів" на залізничній станції та перевозив їх у власному автомобілі до прикордонної зони. Далі прикордонник переодягався у камуфляж та супроводжував чоловіків у бік прикордонних знаків у напрямку Словаччини.

Суд визнав співробітника ДПСУ винним за ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали учасників злочинного угруповання, які за 7-10 тис. доларів переправляли чоловіків до Угорщини.

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