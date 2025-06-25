На Тернопільщині жінка втратила 100 000 гривень, довірившись псевдопрацівниці СБУ

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілої, їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітницею СБУ. У розмові шахрайка повідомила, що жінка нібито підозрюється у державній зраді через замовлення біологічно активних добавок на одному з інтернет-ресурсів, які начебто мають зв’язок з тимчасово окупованими територіями та країною-агресором.

Щоб "вирішити питання мирно", аферистка запропонувала перерахувати 100 000 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, жителька Тернополя переказала шахраям майже 100 тисяч гривень.