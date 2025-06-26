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В Закарпатье разоблачили мошенников, которые воровали деньги с банковских карт пенсионеров. Оказалось, что среди участников схемы находились кассиры банковского отделения

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу на выводе средств с банковских счетов пенсионеров. В одном из банковских отделений Ужгорода злоумышленники совершали несанкционированные действия с конфиденциальной информацией. Они меняли номера телефонов, привязанные к счетам клиентов, перевыпускали их карты, а затем снимали с них деньги.

Известно, что мошенники присвоили не менее 1,7 миллиона гривен с 13 банковских счетов. При этом сейчас проверяется еще 76 подобных случаев.

Организатором схемы оказался 37-летний уроженец Донбасса. К "работе" он привлек руководительницу одного из банковских отделений и двух кассиров.

В настоящее время злоумышленникам объявили о подозрении. Всех троих поместили в изолятор временного содержания. Еще одна их "коллега" не в изоляторе, потому что самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка.

Напомним, в Кировоградской области женщину подозревают в мошенничестве. Она обманывала родственников пропавших без вести военных. Она обещала им помощь, но в результате украла около 400 тысяч гривен.