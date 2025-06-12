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Вона шукала родичів у мережі, пропонувала "допомогу", а потім виманювала в них гроші

Про це розповіла речниця прокуратури Кіровоградської області Олеся Панченко "Суспільному", передає RegioNews.

У Кіровоградській області правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у систематичному ошукуванні сімей військовослужбовців, зниклих безвісти під час війни. За даними слідства, вона створила злочинну схему, завдяки якій виманювала у родичів кошти, обіцяючи допомогу в пошуку їхніх близьких.

Зловмисниця шукала контактні дані родин у відкритих джерелах. Йдеться про оголошення, які люди публікували в інтернеті в надії дізнатися бодай щось про долю своїх рідних. Вийшовши на зв’язок, вона переконувала людей у своїй "допомозі", після чого ті самі переказували їй гроші.

Слідчі встановили, що загальна сума, яку вона отримала від ошуканих родин, сягає майже 400 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування.

Жінці вже оголосили про підозру. Якщо її провину доведуть у суді, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше повідомлялося, що викрили афериста з "ДНР", який крав гроші в жителів Житомирщини: зловмисник "заробив" 4,5 мільйона.