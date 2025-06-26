В Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию

фото: Бюро экономической безопасности

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области завершили расследование по делу о контрабанде сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители разоблачили жителя Тячевщины, который с помощью беспилотников самолетного типа пытался доставить в Румынию очередную партию сигарет. Мужчина через интернет покупал самодельные беспилотные летательные аппараты, а также табачные изделия, хранившиеся по месту жительства. В дальнейшем с помощью БПЛА переправлял товар в Румынию.

Правоохранители обнаружили и изъяли очередную партию сигарет в размере 4800 пачек, а также четыре беспилотника, внедорожника, антенны-ретрансляторы, ноутбук, аккумуляторные батареи, пульты управления, установку для запуска БПЛА.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Закарпатье правоохранители изъяли электронные сигареты и жидкости на 1,5 млн грн.