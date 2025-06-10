На Закарпатті незаконно вирубали близько 100 цінних дерев на понад 3,3 млн грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру лісничому Свидовецького лісництва, який допустив незаконну вирубку близько сотні цінних дерев. Державі завдано збитків на понад 3,3 мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, у 2022–2023 роках на території Свидовецького лісництва, в межах природно-заповідного фонду, було незаконно зрубано 84 дерева породи "Ялиця". З них по 57 деревах уже встановлено шкоду державі на суму понад 3,3 млн грн. Щодо решти 27 дерев триває судова інженерно-екологічна експертиза.

"Посадовець, знав про факти незаконної вирубки у лісництві, проте не забезпечив перевірку та охорону лісу, не вжив заходів для припинення порушень, не склав жодних актів або протоколів та не повідомив керівництву про виявлену протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.

За скоєне йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть лісників, які зрубали дерев на понад 12 млн грн.