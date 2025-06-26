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26 июня 2025, 13:49

На Закарпатье будут судить экс-чиновника, незаконно передавшего в частную собственность заповедные земли

26 июня 2025, 13:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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ГБР сообщило о подозрении чиновнику, который незаконно передал в частную собственность заповедные земли в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного управления Госземагентства в Закарпатской области. Чиновник в 2014 году незаконно передал в частную собственность более 2,6 га земель природоохранного фонда в городе Ужгород.

Речь идет об участках, которые принадлежали территории ботанического сада Ужгородского национального университета и имели природоохранное целевое назначение.

"Исполняя обязанности руководителя управления, чиновник подписал приказы, которыми фактически вывел эти земли из природоохранного фонда. Он передал их подставным лицам под видом сельскохозяйственных. Впоследствии участки были перепроданы, а их целевое назначение изменено", – говорится в сообщении.

Своими действиями чиновник нанес государству ущерб в размере 1,35 млн. грн. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, в Закарпатье незаконно вырубили около 100 ценных деревьев более чем на 3,3 млн грн.

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