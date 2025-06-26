В Закарпатье злоумышленники под видом доставки хлеба перевозили до границы уклонистов

фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили группировку, которая занималась переправкой лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

К организации противоправной деятельности были причастны супруги из села Луг и их сообщник - житель села Косовская Поляна. Злоумышленники придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничные мужчины призывного возраста, поселяли их у себя дома, а дальше давали указание, чтобы те переплывали Тису.

Стоила такая услуга в 5000 долларов США.

Всех троих фигурантов уголовного производства задержали. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали трех нелегалов из Индии.