В Закарпатье злоумышленники под видом доставки хлеба перевозили до границы уклонистов
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили группировку, которая занималась переправкой лиц через границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
К организации противоправной деятельности были причастны супруги из села Луг и их сообщник - житель села Косовская Поляна. Злоумышленники придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничные мужчины призывного возраста, поселяли их у себя дома, а дальше давали указание, чтобы те переплывали Тису.
Стоила такая услуга в 5000 долларов США.
Всех троих фигурантов уголовного производства задержали. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Напомним, в Закарпатье пограничники задержали трех нелегалов из Индии.