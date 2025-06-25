На Закарпатье пограничники задержали троих нелегалов из Индии

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащие Чопского отряда задержали группу иностранцев, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу.

Правонарушителей остановили в нескольких сотнях метров от границы. У одного из них не было документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином Индии. Остальные двое имели с собой загранпаспорта граждан Индии.

Мужчины работали во Львове, но решили попасть в ЕС, воспользовавшись услугами переправителя. Он предоставил им маршрут движения в госграницу. Стоимость услуг составила 12000 долларов США.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Дальнейшую судьбу иностранцев решит суд.

Напомним, в Закарпатье мужчина предлагал пограничнику 1700 долларов, чтобы вывезти сына из Украины.