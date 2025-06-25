На Закарпатье пограничники задержали троих нелегалов из Индии
Трое граждан Индии задержаны вблизи границы со Словакией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Военнослужащие Чопского отряда задержали группу иностранцев, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу.
Правонарушителей остановили в нескольких сотнях метров от границы. У одного из них не было документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином Индии. Остальные двое имели с собой загранпаспорта граждан Индии.
Мужчины работали во Львове, но решили попасть в ЕС, воспользовавшись услугами переправителя. Он предоставил им маршрут движения в госграницу. Стоимость услуг составила 12000 долларов США.
Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Дальнейшую судьбу иностранцев решит суд.
Напомним, в Закарпатье мужчина предлагал пограничнику 1700 долларов, чтобы вывезти сына из Украины.