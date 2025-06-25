12:47  25 июня
На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
09:05  25 июня
В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка
07:39  25 июня
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей
UA | RU
UA | RU
25 июня 2025, 17:52

На Закарпатье пограничники задержали троих нелегалов из Индии

25 июня 2025, 17:52
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Трое граждан Индии задержаны вблизи границы со Словакией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащие Чопского отряда задержали группу иностранцев, пытавшихся незаконным способом пересечь украинско-словацкую границу.

Правонарушителей остановили в нескольких сотнях метров от границы. У одного из них не было документов, удостоверяющих личность. Он представился гражданином Индии. Остальные двое имели с собой загранпаспорта граждан Индии.

Мужчины работали во Львове, но решили попасть в ЕС, воспользовавшись услугами переправителя. Он предоставил им маршрут движения в госграницу. Стоимость услуг составила 12000 долларов США.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Дальнейшую судьбу иностранцев решит суд.

Напомним, в Закарпатье мужчина предлагал пограничнику 1700 долларов, чтобы вывезти сына из Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье побег за границу ГПСУ иностранцы граница
На Закарпатье обрушился транспортный мост: ряд сел остался без сообщения
25 июня 2025, 00:05
На Закарпатье нашли пропавшего 2-летнего ребенка
24 июня 2025, 10:11
В Закарпатье правоохранители изъяли электронные сигареты и жидкости на 1,5 млн грн
20 июня 2025, 16:46
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Жителя Винницы будут судить за неуплату 4,5 млн грн налогов
25 июня 2025, 17:45
В Украину возвращается жара до +34 градусов
25 июня 2025, 17:30
До Чернышева не было никаких вопросов: журналисты рассказали, как министр, получивший подозрение от НАБУ, посидел на заседании правительства
25 июня 2025, 17:27
По Краматорску РФ запустили "Шахед" с радиоуправлением: эксперты обнаружили новую модификацию дрона
25 июня 2025, 17:16
В сети показали последствия российской атаки на Запорожье
25 июня 2025, 16:54
В Киеве пытались взорвать бойца "Азова": взрывчатка была спрятана в мопеде
25 июня 2025, 16:46
Любимый министр Зеленского Чернышев попросил перенести заседание по избранию меры пресечения
25 июня 2025, 16:40
В Киеве меняется стоимость проезда в городском транспорте
25 июня 2025, 16:33
"Уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 миллиардов больше": правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год – что предлагается
25 июня 2025, 16:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »