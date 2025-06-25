На Закарпатье обрушился транспортный мост: ряд сел остался без сообщения

фото: Нацполиция

Сегодня днем в Мукачевском районе обрушился мост. В настоящее время восемь населенных пунктов остались без автомобильного сообщения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Предварительно, мост обрушился, когда на нем никого не было. К счастью, люди не пострадали.

Обрушение произошло на автодороге государственного значения Нижние Ворота – Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево.

Поселок Ждениево, села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечерный и Растока остаются без автомобильного сообщения.

"Совместно с представителями органов власти полиция прорабатывает варианты организации объезда и возобновления транспортного сообщения", - говорится в сообщении.