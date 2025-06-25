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25 июня 2025, 00:05

На Закарпатье обрушился транспортный мост: ряд сел остался без сообщения

25 июня 2025, 00:05
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фото: Нацполиция
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Сегодня днем в Мукачевском районе обрушился мост. В настоящее время восемь населенных пунктов остались без автомобильного сообщения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Предварительно, мост обрушился, когда на нем никого не было. К счастью, люди не пострадали.

Обрушение произошло на автодороге государственного значения Нижние Ворота – Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево.

Поселок Ждениево, села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечерный и Растока остаются без автомобильного сообщения.

"Совместно с представителями органов власти полиция прорабатывает варианты организации объезда и возобновления транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с моста Патона в Киеве сыплются камни в воду.

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