З 1 липня в Україні змінюються правила техогляду: що треба знати

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В Україні з 1 липня набудуть чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів

Про це в ефірі телемарафону нагадав заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока, передає RegioNews.

За його словами, мета нововведень — боротьба з фіктивними техоглядами та підвищення прозорості перевірок.

Так, усі пункти техконтролю мають бути обладнані щонайменше двома камерами, які фіксуватимуть увесь процес перевірки авто. Якщо цього недостатньо — встановлюються додаткові. Фото автомобіля має займати не менше 70% площі зображення, а відео має повністю охоплювати процес огляду.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС.

Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється. Про це повідомляють власнику автомобіля.



Хто повинен проходити техогляд



Раз на два роки:

легкові авто, що використовуються з комерційною метою (понад 2 роки експлуатації);

вантажівки до 3,5 тонн та причепи до них (понад 2 роки експлуатації).

Щороку:

вантажівки понад 3,5 тонни, причепи до них і таксі (незалежно від строку експлуатації).

Двічі на рік:

автобуси, транспорт, що перевозить небезпечні вантажі.

Легкові авто, що належать фізособам і не використовуються для прибутку, техогляд не проходять.

У разі експлуатації автівки без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія на 340 грн.

"Також передбачена адміністративна відповідальність для суб’єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями - штраф у розмірі близько 1400 грн", - додав представник МВС.

Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили систему технічного огляду автобусів.