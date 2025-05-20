З мосту Патона в Києві сиплеться каміння у воду
З мосту сиплеться каміння у воду, коли проїжджає щось важче за легковий автомобіль
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.
На опублікованих у мережі кадрах видно, як рештки моста падають у Дніпро.
Міст імені Патона — один із мостів через Дніпро у Києві. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри. Міст перебуває у державній власності, у 2021 році був переданий на баланс Міністерства відновлення під "Велике будівництво".
Нагадаємо, у Києві жінка впала з Пішохідного мосту та потонула в Дніпрі.
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