16:56  21 июня
На Днепропетровщине заработал первый в Украине мобильный детский сад
11:39  21 июня
В Ровно пьяный мужчина стрелял из окна и угрожал своей матери
10:31  21 июня
В большинстве областей – чрезвычайный уровень пожарной опасности
UA | RU
UA | RU
21 июня 2025, 18:41

На Закарпатье впервые применили 3D-протезы для военного с двойной ампутацией

21 июня 2025, 18:41
Читайте також українською мовою
фото: Закарпатская Областная Клиническая Больница
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака впервые в регионе установили протезы обеих нижних конечностей, отпечатанные на 3D-принтере

Об этом рассказали специалисты медучреждения, передает RegioNews.

Отмечается, что протезы установили военнослужащему из Винницкой области, которому после ранения, полученном в Купянске в феврале 2025 года, ампутировали обе ноги.

Протезирование прошло в сотрудничестве со специалистами Центра протезно-ортопедической помощи и клинических инноваций медицинского колледжа Бейлор (США).

Американские врачи провели двухдневную учебу для украинских коллег. Военный проходит реабилитацию и адаптируется к новым протезам.

"В реабилитационном отделении Закарпатского областного врача я уже вторую неделю и полностью всем доволен. Протезы получил на прошлой неделе. Понемногу привыкаю, со мной занимается команда врачей, знающих свое дело", – отметил военнослужащий.

С появлением современного аппарата в медучреждении протезировали около 20 военных и гражданских.

Напомним, в Славутиче Киевской области открылся безбарьерный реабилитационный модуль для людей, пострадавших в результате войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Закарпатье медучреждения военный протезы ампутация
На Полтавщине после ночной атаки обнаружены кассетные боеприпасы
21 июня 2025, 11:07
На Херсонщине мужчина получил взрывную травму, взяв в руки дрон
20 июня 2025, 17:39
На Херсонщине российский дрон атаковал женщину возле магазина
20 июня 2025, 12:52
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Семья министра национального единства Алексея Чернышева покинула Украину, – СМИ
21 июня 2025, 19:24
Гончаренко рассказал о кадровых ротациях: кто возглавит Минобороны
21 июня 2025, 18:01
"Аварийка" как знак благодарности: в МВД объяснили, наказывают ли за это водителей
21 июня 2025, 17:55
Обмена телами: Россия передает Украине "чужих" солдат, – Зеленский
21 июня 2025, 17:21
На Днепропетровщине заработал первый в Украине мобильный детский сад
21 июня 2025, 16:56
НАБУ готовится вручить подозрение министру Чернышеву: нардеп назвал дату
21 июня 2025, 16:18
Зеленский прокомментировал возможную отставку премьера
21 июня 2025, 15:58
Отпуск сильнодействующих лекарств – по новым правилам Минздрава
21 июня 2025, 15:38
Сколько российских военных в Украине: ответ Зеленского
21 июня 2025, 15:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »