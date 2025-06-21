На Закарпатье впервые применили 3D-протезы для военного с двойной ампутацией

фото: Закарпатская Областная Клиническая Больница

В Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака впервые в регионе установили протезы обеих нижних конечностей, отпечатанные на 3D-принтере

Об этом рассказали специалисты медучреждения, передает RegioNews.

Отмечается, что протезы установили военнослужащему из Винницкой области, которому после ранения, полученном в Купянске в феврале 2025 года, ампутировали обе ноги.

Протезирование прошло в сотрудничестве со специалистами Центра протезно-ортопедической помощи и клинических инноваций медицинского колледжа Бейлор (США).

Американские врачи провели двухдневную учебу для украинских коллег. Военный проходит реабилитацию и адаптируется к новым протезам.

"В реабилитационном отделении Закарпатского областного врача я уже вторую неделю и полностью всем доволен. Протезы получил на прошлой неделе. Понемногу привыкаю, со мной занимается команда врачей, знающих свое дело", – отметил военнослужащий.

С появлением современного аппарата в медучреждении протезировали около 20 военных и гражданских.

Напомним, в Славутиче Киевской области открылся безбарьерный реабилитационный модуль для людей, пострадавших в результате войны.