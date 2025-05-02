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02 травня 2025, 21:40

У Київській області відкрили реабілітаційний модуль для постраждалих від війни

02 травня 2025, 21:40
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фото: Київська ОВА
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У Славутичі Київської області відкрився безбар’єрний реабілітаційний модуль для людей, які постраждали внаслідок війни

Як передає RegioNews, про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Повністю інклюзивний модуль площею 72 кв. м обладнано сучасною технікою та створено з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Тут пацієнтам надаватимуть комплексну реабілітаційну підтримку, що включає фізичну терапію, ерготерапію, психологічну допомогу та соціальну інтеграцію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про навчання ходьбі з протезами, супровід під час протезування, ерготерапію та відновлення мовлення. Також у модулі можна буде отримати юридичну консультацію, допомогу з працевлаштуванням, доступ до програм навчання та перекваліфікації, а також інші види соціальних послуг, необхідних для повернення до активного життя.

Нагадаємо, на Київщині відшукали п'ятирічну дитину, яка втекла із реабілітаційного центру.

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