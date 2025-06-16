На Закарпатті місцеві жителі планували заробити майже 20 тис. доларів на переправленні чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили двох жителів Закарпаття, які планували підзаробити на переправленні через кордон трьох чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Автомобіль, яким закарпатець віз порушників до кордону, прикордонники зупинили на околиці села Тересва. Перетинати кордон чоловіки повинні були річкою Тиса. За доставку до кордону та вказання "безпечного" місця перетину усі троє мали заплатити 18,5 тисяч доларів. Частину цієї суми – 8,5 тисяч доларів, правопорушники передали 46-річній жительці міста Тячів.

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За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, киянин організував на Закарпатті схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.