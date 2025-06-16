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16 червня 2025, 19:05

На Закарпатті пройшли Всеукраїнські змагання з БпЛА

16 червня 2025, 19:05
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фото: Укрінформ
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У Мукачеві провели змагання дроноводів серед юніорів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"В Мукачеві вже вдруге пройшли всеукраїнські відкриті змагання юніорів з авіамодельного, радіомодельного спорту та БпЛА, які організовує Український державний центр позашкільної освіти. Змагалися 7 команд з усієї країни, близько трьох десятків учасників"- повідомив співорганізатор змагань, волонтер проєкту FPV-вечорниці Сергій Вожжов.

Під час змагань треба було долати трасу з перешкодами та показати найкращу швидкість. Наймолодшому з учасників було 8 років, найстаршому - 17.

У загальному заліку перемогла команда із Житомира.

Раніше українські прикордонники показали, як використовують новітні безпілотники.

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