На Закарпатті пройшли Всеукраїнські змагання з БпЛА

фото: Укрінформ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"В Мукачеві вже вдруге пройшли всеукраїнські відкриті змагання юніорів з авіамодельного, радіомодельного спорту та БпЛА, які організовує Український державний центр позашкільної освіти. Змагалися 7 команд з усієї країни, близько трьох десятків учасників"- повідомив співорганізатор змагань, волонтер проєкту FPV-вечорниці Сергій Вожжов.

Під час змагань треба було долати трасу з перешкодами та показати найкращу швидкість. Наймолодшому з учасників було 8 років, найстаршому - 17.

У загальному заліку перемогла команда із Житомира.

Раніше українські прикордонники показали, як використовують новітні безпілотники.