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19 июня 2025, 12:34

В Закарпатье правоохранители изъяли контрафактные заменители табака и смеси для кальяна на 1,3 млн грн

19 июня 2025, 12:34
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фото: Бюро экономической безопасности
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Бюро экономической безопасности в Закарпатье изъяло более 5 тыс. единиц заменителей табака и смесей для кальяна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе досудебного расследования были проведены обыски в Ужгороде и Мукачево в частных домах, где хранилась подакцизная продукция, и в магазинах по местам ее реализации.

"В результате изъяты патчи, ароматические добавки, смеси для кальяна, ароматизаторы, картриджи, жидкости для сигарет, составляющие, компоненты", - говорится в сообщении.

В общей сложности было изъято более 5 тыс. единиц табачной продукции. Их ориентировочная стоимость составляет почти 1,3 млн грн.

Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили 1380 пачек сигарет в автобусе международного сообщения.

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