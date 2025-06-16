На Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль
Прикордонники Чопського загону виявили транспортний засіб, розшукуваний Інтерполом як викрадений
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
За кермом авто перебувала 42-річна жителька Закарпаття. Під час перевірки документів на її автомобіль Volkswagen 2013 року випуску було зафіксовано, що він перебуває в обліках як викрадений понад рік тому на території Канади.
Легковик та документи на нього передали співробітникам Національної поліції. У діях водійки вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ст.289 ККУ "Незаконне заволодіння транспортним засобом".
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили 1380 пачок сигарет у міжнародному автобусі.
На Закарпатті місцеві жителі планували заробити майже 20 тис. доларів на переправленні чоловіків за кордонВсі новини »
16 червня 2025, 14:16На Закарпатті молодик вдерся до дитячого табору й розбещував малолітніх дівчаток, які спали
16 червня 2025, 14:00На Закарпатті чоловік пропонував прикордоннику 1700 доларів, щоб вивезти сина з України
16 червня 2025, 12:19
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Отримав умовний термін, але знову все повторив: на Житомирщині чоловік двічі відмовився від мобілізації - як його покарали
16 червня 2025, 16:13У Відні обговорили розширення підтримки України на міждержавному рівні, - Володимир Зеленський
16 червня 2025, 16:13Одна з громад Дніпропетровщини самотужки відновила житло для 150 переселенців
16 червня 2025, 15:57У Миколаївській області засудили двох зрадників за коригування ударів РФ
16 червня 2025, 15:25На Кіровоградщині керівників медзакладів підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації
16 червня 2025, 15:11Масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл
16 червня 2025, 14:53У Дніпрі протягом доби трьох людей викрили з речовинами, схожими на наркотики
16 червня 2025, 14:48На Тернопільщині водійка Ford не впоралась з керуванням і влетіла у дерево
16 червня 2025, 14:43На Рівненщині п'яний 19-річний водій перекинув авто: загинув пасажир
16 червня 2025, 14:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС