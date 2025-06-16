На Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За кермом авто перебувала 42-річна жителька Закарпаття. Під час перевірки документів на її автомобіль Volkswagen 2013 року випуску було зафіксовано, що він перебуває в обліках як викрадений понад рік тому на території Канади.

Легковик та документи на нього передали співробітникам Національної поліції. У діях водійки вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ст.289 ККУ "Незаконне заволодіння транспортним засобом".

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили 1380 пачок сигарет у міжнародному автобусі.