На Закарпатті прикордонники виявили 1380 пачок сигарет у міжнародному автобусі

фото: ДПСУ

На Закарпатті через тютюнову контрабанду вилучили пасажирський автобус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Вранці 14 червня на кордоні з Румунією прикордонники відділу "Дякове" Мукачівського загону припинили спробу незаконного переміщення через кордон сигарет.

30-річний водій автобуса "Тячів-Прага" стверджував, що нічого забороненого не перевозить. Проте, оглянувши автобус із залученням службової собаки, прикордонний наряд виявив у ніші для інструментів 1380 пачок сигарет.

"Контрабандний тютюн та транспортний засіб встановленим порядком вилучили, сума оцінки конфіскованого встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті в автомобілі виявили 1200 електронних сигарет.