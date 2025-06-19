Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
На околиці Чопа затримали трьох енергетиків із Львівщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Військовослужбовці Чопського загону затримали поблизу кордону з Угорщиною трьох громадян України призовного віку. Чоловіки виявилися жителями Львівської області віком 38, 39 і 59 років.
Під час розмови із порушниками прикордонники встановили, що чоловіки є енергетиками та перебувають у службовому відрядженні у місті Чоп. Під час проведення ремонтних робіт у прикордонному населеному пункті вони вирішили втекти в Угорщину.
На затриманих склали адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф.
Нагадаємо, на Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль.