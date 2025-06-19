Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Військовослужбовці Чопського загону затримали поблизу кордону з Угорщиною трьох громадян України призовного віку. Чоловіки виявилися жителями Львівської області віком 38, 39 і 59 років.

Під час розмови із порушниками прикордонники встановили, що чоловіки є енергетиками та перебувають у службовому відрядженні у місті Чоп. Під час проведення ремонтних робіт у прикордонному населеному пункті вони вирішили втекти в Угорщину.

На затриманих склали адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль.