Трое украинских энергетиков пытались бежать в Венгрию во время командировки в Закарпатье

фото: ГПСУ

На окраине Чопа задержали троих энергетиков из Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Военнослужащие Чопского отряда задержали вблизи границы с Венгрией троих граждан Украины призывного возраста. Мужчины оказались жителями Львовской области 38, 39 и 59 лет.

Во время разговора с нарушителями пограничники установили, что мужчины являются энергетиками и находятся в служебной командировке в городе Чоп. Во время проведения ремонтных работ в приграничном населенном пункте они решили скрыться в Венгрии.

На задержанных составили административно-процессуальные документы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье на границе с Венгрией обнаружили угнанный автомобиль.