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19 июня 2025, 08:05

Трое украинских энергетиков пытались бежать в Венгрию во время командировки в Закарпатье

19 июня 2025, 08:05
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фото: ГПСУ
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На окраине Чопа задержали троих энергетиков из Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Военнослужащие Чопского отряда задержали вблизи границы с Венгрией троих граждан Украины призывного возраста. Мужчины оказались жителями Львовской области 38, 39 и 59 лет.

Во время разговора с нарушителями пограничники установили, что мужчины являются энергетиками и находятся в служебной командировке в городе Чоп. Во время проведения ремонтных работ в приграничном населенном пункте они решили скрыться в Венгрии.

На задержанных составили административно-процессуальные документы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье на границе с Венгрией обнаружили угнанный автомобиль.

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