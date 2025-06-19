На Закарпатье 16-летний мотоциклист врезался в мостик: погиб несовершеннолетний пассажир
Смертельное ДТП произошло утром 18 июня в селе Русская Мокрая Тячевского района. Несовершеннолетний пассажир мотоцикла погиб на месте аварии
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 04:00 16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с мостиком канавы.
"На данном транспортном средстве вместе с водителем находился также 16-летний пассажир - в результате ДТП он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Водителя байка - жителя Русской Мокрой - с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.
Предварительно, мотоцикл был незарегистрированным. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, 15 июня в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний мотоциклист, катавшийся без прав и шлема.