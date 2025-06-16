На Закарпатье прошли Всеукраинские соревнования по БпЛА

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В Мукачево уже во второй раз прошли всеукраинские открытые соревнования юниоров по авиамодельному, радиомодельному спорту и БПЛА, которые организует Украинский государственный центр внешкольного образования. Соревновались 7 команд со всей страны, около трех десятков участников" - сообщил соорганизатор соревнований, волонтер проекта FPV-вечер.

Во время соревнований нужно было преодолевать трассу с препятствиями и показать лучшую скорость. Самому младшему из участников было 8 лет, самому старшему – 17.

В общем зачете победила команда из Житомира.

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